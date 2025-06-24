Путин скорректировал бюджет РФ на 2025 год

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, доходы были снижены с 40,296 трлн до 38,5 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы ожидаются на уровне 42,298 трлн рублей. Таким образом дефицит составит 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП.

Также были скорректирован прогноз по цене на нефть в текущем году - с 69,7 доллара до 56 доллара за баррель, а прогнозируемый курс доллара США был уменьшен с 96,5 рубля до 94,3 рубля. Оценку инфляции повысили с 4,5% до 7,6%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что увеличение дефицита федерального бюджета до 1,7% ВВП не повлияет на его стабильность, сообщает «Свободная пресса».

