Путин скорректировал бюджет РФ на 2025 год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий корректировку федерального бюджета страны на 2025 год.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, доходы были снижены с 40,296 трлн до 38,5 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы ожидаются на уровне 42,298 трлн рублей. Таким образом дефицит составит 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП.
Также были скорректирован прогноз по цене на нефть в текущем году - с 69,7 доллара до 56 доллара за баррель, а прогнозируемый курс доллара США был уменьшен с 96,5 рубля до 94,3 рубля. Оценку инфляции повысили с 4,5% до 7,6%.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что увеличение дефицита федерального бюджета до 1,7% ВВП не повлияет на его стабильность, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru