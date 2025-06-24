Депутат Верховной рады отозвал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что решил отозвать свою инициативу о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
По его словам, в своём письме в норвежский Нобелевский комитет он указал, что потерял веру в способность американского лидера обеспечить прекращение огня на Украине. Также депутат отметил, что глава Белого дома избегает ужесточения антироссийских санкций.
«К сожалению, президент Трамп, несмотря на свои обещания, не справился в вопросе поддержки Украины», - заключил Мережко.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы представлял Демократическую партию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru