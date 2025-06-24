Депутат Верховной рады отозвал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

По его словам, в своём письме в норвежский Нобелевский комитет он указал, что потерял веру в способность американского лидера обеспечить прекращение огня на Украине. Также депутат отметил, что глава Белого дома избегает ужесточения антироссийских санкций.

«К сожалению, президент Трамп, несмотря на свои обещания, не справился в вопросе поддержки Украины», - заключил Мережко.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы представлял Демократическую партию, сообщает RT.

