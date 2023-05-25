В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге
25 мая 202319:42
На участке железной дороги около Ржевки в Петербурге подожгли релейный шкаф, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Отмечается, что на график поезда продолжают движение в штатном режиме. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.
Инцидент произошел в шесть утра по местному времени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru