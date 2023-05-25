В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге

На участке железной дороги около Ржевки в Петербурге подожгли релейный шкаф, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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Отмечается, что на график поезда продолжают движение в штатном режиме. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.

Инцидент произошел в шесть утра по местному времени.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаСанкт-Петербург

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