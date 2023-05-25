СМИ: Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области
Диверсанты подожгли два релейных шкафа на железной дороге в 20 километрах от Магнитогорска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, накануне ночью горящее оборудование обнаружили на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас.
«Неизвестные сорвали замки ... и подпалили оборудование изнутри, оно выгорело полностью», — отмечается в сообщении.
В результате ЧП никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. Злоумышленников разыскивают.
Ранее в Челябинске сошли с рельсов три вагона грузового поезда с щебнем, причины инцидента устанавливаются, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru