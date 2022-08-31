В Петербурге по делу о хищении 40 млн рублей задержали проректора Технологического института

Проректор по научной работе Технологического института был задержан в Санкт-Петербурге по делу о хищении 40 млн рублей, выделенных на научные исследования, сообщает РИА Новости.

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Как пишет «Фонтанка», 68-летний проректор добился заключения договора с фирмой по производству красок. За работу, реальная стоимость которой составляет 40 тысяч рублей, компания, согласно контракту, получила 1,5 млн рублей.

На создание высокотехнологичного производства по выпуску антикоррозийных лакокрасочных материалов Минобрнауки были выделены 200 млн рублей. В полиции заявили, что в мошеннической схеме участвовали и другие сотрудники вуза, а общая сумма похищенных бюджетных средств дошла до 40 млн рублей. Силовики провели обыски по 16 местам жительства фигурантов дела и на их работе.

Ранее Тверской суд Москвы выпустил из СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 млн рублей.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Коррупция В РоссииМошенничествоСанкт-ПетербургЗадержание
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