Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы выпустил из СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Защита «обескуражена» переводом ректора «Шанинки» Зуева из больницы СИЗО в камеру

Суд удовлетворил ходатайство следователя, вместо заключения под стражей Зеува отправили под домашний арест до 21 октября.

Ранее Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, пишут «Известия». Кроме того, он погасил ущерб и рассказал о других соучастниках.

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Фото: соцсети вуза
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