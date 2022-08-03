Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест
3 августа 202214:20
Тверской суд Москвы выпустил из СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, вместо заключения под стражей Зеува отправили под домашний арест до 21 октября.
Ранее Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, пишут «Известия». Кроме того, он погасил ущерб и рассказал о других соучастниках.
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3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru