Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест

Городские службы Москвы переведены в повышенную готовность из-за жары Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тыс. кв. м В Москве три человека пострадали при падении лифта в шахту в KFC Более 200 бахчевых развалов открыли в столице «Мосинжпроект» примет участие в проектах по развитию территорий