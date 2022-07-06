Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова признали виновным в хищении
Гагаринский суд Москвы признал бывшего топ-менеджера «Аэрофлот» Владимира Александрова виновным в хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Судья Ольга Арбузова в ходе оглашения приговора заявила, что мошенничество в особо крупном размере также вменяется экс-начальнице одного из отделов авиакомпании Татьяне Давыдовой, адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец.
По версии следствия, в 2016 году Александров и другие фигуранты дела организовал заключение договоров об оказании «Аэрофлоту» юридической помощи, необходимость в которой отсутствовала. В результате на счета адвокатов были перечислены более 250 миллионов 660 тысяч рублей.
Обвинение требует назначить Александрову, Давыдовой, Сливко и Кибец по девять лет колонии общего режима, а также штраф в один миллион рублей каждому. Фигуранты дела вину не признают.
Ранее бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова признали виновным в хищении бюджетных денежных средств и приговорили к 8 годам и шести месяцам колонии строгого режима.
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