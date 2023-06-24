В Петербурге опечатали самолет и вертолет Пригожина
Самолет и вертолет, которыми пользовался основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, опечатали сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщает «Фонтанка» 24 июня.
По данным журналистов, воздушными судами пользовался лично основатель ЧВК «Вагнер». Самолет и вертолет находятся в долгосрочной аренде у одной из компаний эко-системы бизнес-структур Пригожина.
Ранее бизнесмен подтвердил, что автомобиль «Газель» с деньгами, обнаруженная во время обысков около отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, принадлежит ЧВК. Об этом он заявил в Telegram-канале пресс-службы 24 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru