В Петербурге опечатали самолет и вертолет Пригожина

Самолет и вертолет, которыми пользовался основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, опечатали сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщает «Фонтанка» 24 июня.

Роскомнадзор объяснил блокировку группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»

По данным журналистов, воздушными судами пользовался лично основатель ЧВК «Вагнер». Самолет и вертолет находятся в долгосрочной аренде у одной из компаний эко-системы бизнес-структур Пригожина.

Ранее бизнесмен подтвердил, что автомобиль «Газель» с деньгами, обнаруженная во время обысков около отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, принадлежит ЧВК. Об этом он заявил в Telegram-канале пресс-службы 24 июня.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ВертолетСамолетАрестЕвгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры