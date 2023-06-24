Роскомнадзор объяснил блокировку группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»
24 июня 202316:11
Группа ЧВК «Вагнера» была заблокирована в целях пресечения распространения призывов к участию в мятеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Ранее днем крупнейшая социальная сеть России «ВКонтакте» заблокировала группу «Вагнера» по требованию Роскомнадзора.
Также отмечается, что материал был заблокирован по решению Генпрокуратуры страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru