Роскомнадзор объяснил блокировку группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»

Группа ЧВК «Вагнера» была заблокирована в целях пресечения распространения призывов к участию в мятеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«Ошеломляющий крах»: Американские СМИ пророчат Пригожину проблемы

Ранее днем крупнейшая социальная сеть России «ВКонтакте» заблокировала группу «Вагнера» по требованию Роскомнадзора.

Также отмечается, что материал был заблокирован по решению Генпрокуратуры страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ВконтактеРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры