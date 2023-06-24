«Ничего страшного». Пригожин подтвердил, что «Газель» с деньгами принадлежит ЧВК «Вагнер»

«У меня обнаружена «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации «груз 200» и другие вопросы», - подтвердил бизнесмен.

По его словам, ЧВК «Вагнер» использует наличные деньги на протяжении десяти лет, что зафиксировано в контрактах.

«Ничего страшного. Наличные деньги, действительно были найдены», - заявил Пригожин.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что в результате обысков около отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, обнаружен автомобиль с деньгами. По предварительным данным, найденооколо 4 млрд рублей пятитысячными купюрами, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

