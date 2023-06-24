«Ничего страшного». Пригожин подтвердил, что «Газель» с деньгами принадлежит ЧВК «Вагнер»
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что автомобиль «Газель» с деньгами, обнаруженная во время обысков около отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, принадлежит ЧВК. Об этом он заявил в Telegram-канале пресс-службы 24 июня.
«У меня обнаружена «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации «груз 200» и другие вопросы», - подтвердил бизнесмен.
По его словам, ЧВК «Вагнер» использует наличные деньги на протяжении десяти лет, что зафиксировано в контрактах.
«Ничего страшного. Наличные деньги, действительно были найдены», - заявил Пригожин.
Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что в результате обысков около отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, обнаружен автомобиль с деньгами. По предварительным данным, найденооколо 4 млрд рублей пятитысячными купюрами, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru