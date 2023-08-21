В Петербурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Двухлетнюю девочку, пропавшую накануне в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, нашли живой неподалеку от места исчезновения. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.
Накануне мать заявила в полицию об исчезновении ребенка, по ее словам, девочка пропала на проспекте Маршала Блюхера, напоминает RT.
«При изучении камер наблюдения было установлено, что предположительное место нахождения ребенка — станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14, где работает приятель сожителя матери, с которым мужчина накануне распивал спиртные напитки», — приводит ТАСС сообщение МВД.
В понедельник на СТО прибыли работники уголовного розыска Красногвардейского района и обнаружили девочку невредимой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru