В Петербурге налетчики вынесли из дома сейф с рублями и долларами
Налетчики в камуфляжной форме ограбили дом в петербургском поселке Парголово. О происшествии в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С заявлением об ограблении в ночь на воскресенье обратилась 49-летняя жительница поселка. По ее словам, трое неизвестных проникли в дом около 1:00.
Злоумышленники похитили сейф, где находилось 10 миллионов рублей и $10 тысяч.
В Москве 3 сентября ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Преступники забрали с собой деньги и драгоценности, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru