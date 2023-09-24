В Петербурге налетчики вынесли из дома сейф с рублями и долларами

С заявлением об ограблении в ночь на воскресенье обратилась 49-летняя жительница поселка. По ее словам, трое неизвестных проникли в дом около 1:00.

Злоумышленники похитили сейф, где находилось 10 миллионов рублей и $10 тысяч.

В Москве 3 сентября ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Преступники забрали с собой деньги и драгоценности, отмечает «Радиоточка НСН».

