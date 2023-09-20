СМИ: В Москве ограбили главу российского представительства Kia

По данным канала, инцидент произошёл в бизнес-центре «Лайт хаус». Злоумышленник вскрыл дверь на пожарной лестнице и проникнув в кабинет руководителя похитил из тумбочки все наличные деньги.

Уточняется, что добычей вора стала скромная сумма в 500 долларов (около 50 тысяч рублей по текущему курсу).

Ранее в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг, злоумышленником оказался 36-летний гражданин Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

