В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы

Сигнал о произошедшем поступил в полицию около полуночи в понедельник, 17 февраля. 20-летняя сотрудница магазина рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что из кассы злоумышленник похитил 14,5 тысячи рублей, а три букета цветов, которые он также прихватил с собой, стоит 23 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Школьник из Хакасии ограбил ранее цветочный магазин, чтобы подарить букет матери.







