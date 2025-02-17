В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
Неизвестный мужчина в Санкт-Петербурге, угрожая продавцам цветочного магазина предметом, напоминающим пистолет, похитил 14,5 тысячи рублей из кассы и три букета цветов. Сейчас его разыскивает полиция, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по региону.
Сигнал о произошедшем поступил в полицию около полуночи в понедельник, 17 февраля. 20-летняя сотрудница магазина рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что из кассы злоумышленник похитил 14,5 тысячи рублей, а три букета цветов, которые он также прихватил с собой, стоит 23 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело о разбое.
Школьник из Хакасии ограбил ранее цветочный магазин, чтобы подарить букет матери.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
- Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
- В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
- В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
- Продажи книг Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и США
- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации
- СМИ: Арабский саммит по плану Трампа в Газе в Эр-Рияде перенесли
- Экономист Балынин: Возвращение зарубежных брендов усилит конкуренцию в РФ
- В Новгородской области будут штрафовать хозяев незарегистрированных собак
- СМИ: Россия сохранит военное присутствие в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru