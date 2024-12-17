СМИ: Актер из сериала «Бедный олигарх» стал жертвой ограбления в центре Москвы
17 декабря 202415:39
Жертвой грабителей стал актер из сериала «Бедный олигарх» Даниил Галушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Пятый канал.
Сообщается, что злоумышленники забрали деньги, наушники и духи из автомобиля артиста на улице Новый Арбат. Сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru