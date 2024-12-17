СМИ: Актер из сериала «Бедный олигарх» стал жертвой ограбления в центре Москвы

Жертвой грабителей стал актер из сериала «Бедный олигарх» Даниил Галушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Пятый канал.

СМИ: Актриса Раиса Рязанова стала жертвой мошенников

Сообщается, что злоумышленники забрали деньги, наушники и духи из автомобиля артиста на улице Новый Арбат. Сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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