Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери

Шестнадцатилетний подросток может получить четыре года колонии за ограбление цветочного магазина в Черногорске, сообщило УМВД республики Хакасия.

Согласно данным, подросток планировал поздравить мать с праздником, зашел в цветочный павильон и попросил продавца собрать ему букет. Рассчитываться за покупку он не планировал: когда флорист протянула цветы, школьник отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения.

Сотрудница торговой точки обратилась в полицию, вора оперативно задержали. Против подростка завели уголовное дело, за грабеж ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее жителя Екатеринбурга, ограбившего 12 банков на 40 миллионов рублей, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии. Налеты он совершал с 2015 по 2023 годы, передает «Радиоточка НСН».

