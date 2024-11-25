Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери
Шестнадцатилетний подросток может получить четыре года колонии за ограбление цветочного магазина в Черногорске, сообщило УМВД республики Хакасия.
Согласно данным, подросток планировал поздравить мать с праздником, зашел в цветочный павильон и попросил продавца собрать ему букет. Рассчитываться за покупку он не планировал: когда флорист протянула цветы, школьник отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения.
Сотрудница торговой точки обратилась в полицию, вора оперативно задержали. Против подростка завели уголовное дело, за грабеж ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Ранее жителя Екатеринбурга, ограбившего 12 банков на 40 миллионов рублей, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии. Налеты он совершал с 2015 по 2023 годы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru