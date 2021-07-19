В Петербурге мужчина получил срок за стрельбу в воздух на свадьбе

Красносельский районный суд приговорил Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима из-за стрельбы в воздух из травматического пистолета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает РИА Новости.

Отмечается, что Мамедов вину признал и раскаивается.

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Гражданин был гостем на свадьбе, на которой и произвел выстрелы в воздух. После этого пистолет отвез домой и вернулся на праздник, где и узнал о задержании кортежа.

Ранее водитель Gelandewagen открыл стрельбу по шоферу автобуса в центре Москвы.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НаказаниеПистолетСвадьба
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