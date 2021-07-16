Водитель Gelandewagen открыл стрельбу по шоферу автобуса в центре Москвы

Конфликт произошел в Москве между водителями Mercedes Gelandewagen и автобуса, один из шоферов выстрелил в другого из травматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, водитель Gelandewagen выстрелил в своего оппонента. В ходе конфликта никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на Большой Пироговской улице. Стрелявший скрылся, правоохранители ищут нарушителя, отмечает РИА ФАН.

По факту происшествия проводится проверка.





