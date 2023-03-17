В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети

Микроавтобус Ford Transit въехал на остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек

В полиции уточнили, что авария произошла в 16:33 мск на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети.

Причины инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье водитель автомобиля Nissan наехал на переходивших дорогу мальчика и девочку и врезался в остановку. Дети погибли, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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