В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
Микроавтобус Ford Transit въехал на остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полиции уточнили, что авария произошла в 16:33 мск на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети.
Причины инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.
Ранее в Подмосковье водитель автомобиля Nissan наехал на переходивших дорогу мальчика и девочку и врезался в остановку. Дети погибли, сообщает НСН.
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