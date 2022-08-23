В Петербурге грабители пробили дыру в стене банка «Открытие»

Грабители пробили дыру в стене офиса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге, однако похитить деньги им не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря финансовой организации по СЗФО Ивана Макарова.

По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник на проспекте Большевиков. В банке сейчас ведутся следственные действия, но в ближайшее время офис вернется к работе в штатном режиме.

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Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что неизвестные решили проникнуть в банк, ломами пробили дыру в цоколе, однако оказались в серверной. Грабители забрали с собой видеорегистратор и забыли синие трусы.

Ранее россиянин получил шесть лет колонии за попытку ограбить банк в Архангельске.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОграблениеБанк
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