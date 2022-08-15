Россиянин получил шесть лет колонии за попытку ограбить банк в Архангельске

В сообщении говорится, что в марте 2022 года мужчина употребил алкоголь, после чего зашел в кассу одного из банковских офисов в Архангельске с муляжом гранаты и потребовал 20 млн рублей под угрозой устроить взрыв.

Отмечается, что кассир вызвал руководителя банковского подразделения, который нажал кнопку противопожарной сигнализации. Злоумышленник скрылся, однако 21 марта был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в В Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка, сообщает RT. Местные власти пообещали жителям денежное вознаграждение за любую информацию, которая поспособствует задержанию грабителя.