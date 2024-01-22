В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали более 20 молодых людей за пьянство во время концерта в клубе «Гигант-холл», на котором выступали в том числе рэперы Baby Melo и Badri. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что все они были доставлены в территориальный отдел полиции. В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Сообщается, что молодые люди громко и нецензурно выражались и находились в состоянии опьянения. После этого приехали сотрудники полиции и доставили 23 молодых человека возрасте 15–18 лет в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что студенты устроили массовую драку на Волгоградском проспекте в Москве. Один из участников потасовки рассказал, что сначала неизвестный человек грубо попросил у студентов закурить, на что они ответили ему в такой же манере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru