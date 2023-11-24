В Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому
Полицейский в Дагестане получил перелом ноги при попытке разнять драку, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 22 ноября на федеральной автодороге «Астрахань – Махачкала», где жители Ногайского района Дагестана решили выяснить отношения. Причём рядом с постом полиции.
Стражи порядка Кизлярского района потребовали прекратить драку, однако один из дебоширов подчиняться отказался.
«Один из мужчин оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога», – уточнили в ведомстве.
Дебоширы 29 и 37 лет в итоге были доставлены в отделение полиции, а пострадавший правоохранитель - в больницу.
Ранее участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre устроили драку на сцене во время выступления в австралийском Мельбурне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому
- Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей
- Из фильма Романа Полански «Дворец» вырезали шутки про русских
- Суд продлил арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
- Минстрой на 4% повысит нормативную цену метра жилья в России в 2024 году
- В Госдуме предложили уравнять понятия брак и семейный союз
- Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
- Песков: заявления о «военном Шенгене» для НАТО нагнетают напряженность в Европе
- Вокалистка «Мураками» Вагапова назвала самым жутким свой концерт во Владивостоке
- Товарищеский матч между Россией и Кубой внесут в Книгу рекордов страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru