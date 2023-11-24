В Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому

В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 22 ноября на федеральной автодороге «Астрахань – Махачкала», где жители Ногайского района Дагестана решили выяснить отношения. Причём рядом с постом полиции.

Стражи порядка Кизлярского района потребовали прекратить драку, однако один из дебоширов подчиняться отказался.

«Один из мужчин оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога», – уточнили в ведомстве.

Дебоширы 29 и 37 лет в итоге были доставлены в отделение полиции, а пострадавший правоохранитель - в больницу.

Ранее участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre устроили драку на сцене во время выступления в австралийском Мельбурне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

