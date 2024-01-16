СМИ: Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве

По данным канала, По данным издания, инцидент произошел днём 15 января около общежития. Один из участников потасовки рассказал, что сначала неизвестный человек грубо попросил у студентов закурить, на что они ответили ему в такой же манере.

В итоге словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали более десяти студентов РАНХиГС. В ходе конфликта два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Уточняется, что полицией были задержаны 11 человек. Были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, также возбуждено уголовное дело статье «хулиганство».

Ранее суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод» в Москве, ещё 51 участник конфликта отправился под административный арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».