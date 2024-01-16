СМИ: Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) устроили массовую драку на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, По данным издания, инцидент произошел днём 15 января около общежития. Один из участников потасовки рассказал, что сначала неизвестный человек грубо попросил у студентов закурить, на что они ответили ему в такой же манере.
В итоге словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали более десяти студентов РАНХиГС. В ходе конфликта два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Уточняется, что полицией были задержаны 11 человек. Были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, также возбуждено уголовное дело статье «хулиганство».
Ранее суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод» в Москве, ещё 51 участник конфликта отправился под административный арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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