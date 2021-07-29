В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Толчки были зафиксированы в районе города Трухильо на глубине 40 км.

Позже произошли толчки магнитудой 5,1, а затем магнитудой 4,6. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В этот же день геологическая служба США зафиксировала землетрясение у побережья островного государства Самоа в Тихом океане.

