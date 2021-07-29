В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
29 июля 202106:40
Вечером 28 июля на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр страны.
Толчки были зафиксированы в районе города Трухильо на глубине 40 км.
Позже произошли толчки магнитудой 5,1, а затем магнитудой 4,6. О жертвах и пострадавших не сообщается.
В этот же день геологическая служба США зафиксировала землетрясение у побережья островного государства Самоа в Тихом океане.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru