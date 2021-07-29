В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Вечером 28 июля на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр страны.

На Камчатке жители проснулись от землетрясения магнитудой 5,2

Толчки были зафиксированы в районе города Трухильо на глубине 40 км.

Позже произошли толчки магнитудой 5,1, а затем магнитудой 4,6. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В этот же день геологическая служба США зафиксировала землетрясение у побережья островного государства Самоа в Тихом океане.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПеруЗемлетрясение
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