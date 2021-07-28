Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Самоа

Геологическая служба США зафиксировала земелетрясение у побережья островного государства Самоа в Тихом океане.

По данным службы, эпицентр природного явления имел место в 68,7 км к северо-востоку от столицы государства Апиа. Очаг располагался на глубине 38,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне сообщалось, что жители Камчатки проснулись от землетрясения.

