На реке Лена разлились нефтепродукты
Разлив нефти произошел во время загрузки танкера на реке Лена в Приангарье, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Отмечается, что на танкер загружали дизельное топливо. В МВД заявили, что разлив нефтепродуктов был незначительным, однако точный объем еще устанавливается. По факту разлива проводится проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.
Ранее 25 мая в Туапсе обнаружили нефтяное пятно в 800 метрах от берега. В ликвидации последствий задействовали 75 человек и 22 единицы техники. В городе ввели режим повышенной готовности.
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