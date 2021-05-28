На реке Лена разлились нефтепродукты

Отмечается, что на танкер загружали дизельное топливо. В МВД заявили, что разлив нефтепродуктов был незначительным, однако точный объем еще устанавливается. По факту разлива проводится проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.

Ранее 25 мая в Туапсе обнаружили нефтяное пятно в 800 метрах от берега. В ликвидации последствий задействовали 75 человек и 22 единицы техники. В городе ввели режим повышенной готовности.

