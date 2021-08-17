Под Новороссийском исчезло пятно от разлива нефти

Исчезло пятно от нефтепродуктов под Новороссийском в Черном море, заявили в Институте космических исследований РАН.

В компании КТК назвали причины аварийного разлива нефти под Новороссийском

Отмечается, что следов экологического бедствия не видно на спутниковых снимках. По словам специалистов, это может быть связанно с естественными процессами, так как «тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются».

Авария случилась вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка в окрестностях Новороссийска. Произошел залповый выброс нефти.

Скрытый заводской брак рассматривается в качестве основной версии причины аварии в Новороссийске.

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Фото: cpc.ru
ТЕГИ:ЭкологияНефтьНовороссийск
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