Под Новороссийском исчезло пятно от разлива нефти

Отмечается, что следов экологического бедствия не видно на спутниковых снимках. По словам специалистов, это может быть связанно с естественными процессами, так как «тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются».

Авария случилась вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка в окрестностях Новороссийска. Произошел залповый выброс нефти.

Скрытый заводской брак рассматривается в качестве основной версии причины аварии в Новороссийске.

