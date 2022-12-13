В Пермском крае перевернулся пассажирский автобус

Он двигался из Александровска через Кизел в Пермь. На опубликованной фотографии виден перевернутый автобус, съехавший с дороги в заснеженный кювет. Как отметил Родыгин, на трассе наблюдаются сложные условия.

По предварительным данным, в автоаварии пострадали два человека.

Ранее в Свердловской области произошла смертельная автоавария. В результате ДТП один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

