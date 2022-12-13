В Пермском крае перевернулся пассажирский автобус
В Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщает в «ВКонтакте» глава округа Андрей Родыгин.
Он двигался из Александровска через Кизел в Пермь. На опубликованной фотографии виден перевернутый автобус, съехавший с дороги в заснеженный кювет. Как отметил Родыгин, на трассе наблюдаются сложные условия.
По предварительным данным, в автоаварии пострадали два человека.
Ранее в Свердловской области произошла смертельная автоавария. В результате ДТП один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- В Пермском крае перевернулся пассажирский автобус
- Премьер Украины заявил о нежелании «цивилизованных стран» нападать на Россию
- В Черногории полиция применила газ против протестующих у парламента
- Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину
- Песню Ильи Резника о конфликте на Украине убрали из новогодних огоньков
- Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
- Турция обнаружила месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей
- Депутат Чепа допустил вхождение Сербии в состав России
- Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
- Милонов назвал уехавших из РФ граждан гомосексуалистами и проститутками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru