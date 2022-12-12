ДТП под Екатеринбургом: один человек погиб, пять пострадали

В результате ДТП один человек погиб и еще пятеро пострадали. На 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись пассажирский автобус и легковушки.

Водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, врезавшись в автобус, который ехал по маршруту Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург. От полученных травм 63-летний виновник происшествия скончался.

Пострадали пассажиры автобуса, которых госпитализировали.

Ранее автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области. Погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

