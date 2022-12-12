ДТП под Екатеринбургом: один человек погиб, пять пострадали

В Свердловской области произошла смертельная автоавария, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

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В результате ДТП один человек погиб и еще пятеро пострадали. На 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись пассажирский автобус и легковушки.

Водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, врезавшись в автобус, который ехал по маршруту Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург. От полученных травм 63-летний виновник происшествия скончался.

Пострадали пассажиры автобуса, которых госпитализировали.

Ранее автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области. Погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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