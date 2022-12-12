ДТП под Екатеринбургом: один человек погиб, пять пострадали
В Свердловской области произошла смертельная автоавария, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».
В результате ДТП один человек погиб и еще пятеро пострадали. На 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись пассажирский автобус и легковушки.
Водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, врезавшись в автобус, который ехал по маршруту Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург. От полученных травм 63-летний виновник происшествия скончался.
Пострадали пассажиры автобуса, которых госпитализировали.
Ранее автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области. Погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- ДТП под Екатеринбургом: один человек погиб, пять пострадали
- SHAMAN выпустил гимн России в своей аранжировке
- В Италии заявили, что ЕС близок к соглашению по потолку цен на газ
- В России могут дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды
- Стало известно, как сэкономить на счетах за электричество и воду
- В России готова к испытаниям вакцина от аллергии на кошек
- Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году
- Вильфанд рассказал об опасной погоде на всей европейской части России
- СМИ: США предоставили Украине помощи на 32 миллиарда долларов
- Кулеба: Украина не может договориться с Германией о танках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru