В ДТП под Псковом погибли два человека

Автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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На шестом километре дороги «Северный обход» столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Отмечается, что от удара водитель и пассажирка легковушки скончались на месте. Госпитализированы двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, легковой автомобиль занесло, из-за чего он вылетел на встречную полосу.

Ранее следователи инициировали уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Волгограде, в результате которого скончался малолетний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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