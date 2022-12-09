В ДТП под Псковом погибли два человека
Автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
На шестом километре дороги «Северный обход» столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Отмечается, что от удара водитель и пассажирка легковушки скончались на месте. Госпитализированы двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое.
Согласно предварительным данным, легковой автомобиль занесло, из-за чего он вылетел на встречную полосу.
Ранее следователи инициировали уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Волгограде, в результате которого скончался малолетний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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