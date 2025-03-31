В Пермском крае двое рабочих погибли в шахте при ремонте рудника

В Березниках в Пермском крае двое сотрудников компании «Уралкалий-Ремонт» погибли во время ремонтных работ в шахте БКПРУ-4. О происшествии сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По его данным, рабочие получили смертельные травмы при выполнении ремонтных операций в калийной шахте. Для выяснения обстоятельств создана комиссия. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.