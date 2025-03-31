В Пермском крае двое рабочих погибли в шахте при ремонте рудника
В Березниках в Пермском крае двое сотрудников компании «Уралкалий-Ремонт» погибли во время ремонтных работ в шахте БКПРУ-4. О происшествии сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
По его данным, рабочие получили смертельные травмы при выполнении ремонтных операций в калийной шахте. Для выяснения обстоятельств создана комиссия. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.
Следственное управление СК России по региону начало проверку. Ведомство уточнило, что погибшие — крепильщики 2001 и 1963 годов рождения.
К расследованию также подключилась прокуратура, которая проверит соблюдение норм промышленной безопасности, охраны труда и условий работы на объекте, передает «Радиоточка НСН».
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