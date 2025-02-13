Два человека погибли при обрушении породы в шахте «Уралкалия» в Соликамске
13 февраля 202510:36
Два горняка погибли при обрушении породы в шахте «Уралкалия» в Соликамске, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, произошло отслоение нароста соли в стволе N1 Соликамского калийного рудоуправления N3 на глубине 48 метров. В это время там находились два шахтера. Они получили травмы не совместимые с жизнью.
Ранее рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru