В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда

Ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз электротравма. Электрики допустили, что к травмированию девочки могла привести утечка напряжения из домовой сети. Мать школьницы обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. В ее пользу суд взыскал 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что электромонтер в Челябинской области выжил после удара током в шесть киловольт. Происшествие произошло в городе Златоуст. После разряда током высокого напряжения мужчина повис на страховочном ремне на высоте 10 метров, передает «Радиоточка НСН».

