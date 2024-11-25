В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда

Одиннадцатилетняя девочка в Перми попала в больницу после удара током от опоры подъезда, сообщила пресс-служба Кировского районного суда во «ВКонтакте».

Отметается, что пострадавшая решила покататься на роликовых коньках. Выйдя из подъезда, она дотронулась рукой до железного опорного козырька и почувствовала резкую боль в руке. Согласно данным, девочка смогла самостоятельно отвести руку, после чего позвонила матери и рассказала ей о случившемся.

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Ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз электротравма. Электрики допустили, что к травмированию девочки могла привести утечка напряжения из домовой сети. Мать школьницы обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. В ее пользу суд взыскал 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что электромонтер в Челябинской области выжил после удара током в шесть киловольт. Происшествие произошло в городе Златоуст. После разряда током высокого напряжения мужчина повис на страховочном ремне на высоте 10 метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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