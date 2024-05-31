В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя

В Приморье амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи (ЛЭП), об этом сообщили в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

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Сотрудники центра рассказали, что несчастный случай произошел после того, как хищник, охотившись на медведя, загнал его на опору ЛЭП. В результате опора упала и убила обоих животных высоковольтным разрядом.

Тела тигра и медведя были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что их смерть наступила в результате удара током, рассказал директор центра Сергей Арамилев.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу. Президент России Владимир Путин в 2013 году поручил создать центр защиты и расширения мест обитания этих хищников «Амурский тигр», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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