В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя

Сотрудники центра рассказали, что несчастный случай произошел после того, как хищник, охотившись на медведя, загнал его на опору ЛЭП. В результате опора упала и убила обоих животных высоковольтным разрядом.

Тела тигра и медведя были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что их смерть наступила в результате удара током, рассказал директор центра Сергей Арамилев.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу. Президент России Владимир Путин в 2013 году поручил создать центр защиты и расширения мест обитания этих хищников «Амурский тигр», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



