Рабочий выжил после удара током в 6 киловольт

Электромонтер в Челябинской области выжил после удара током в шесть киловольт. Случилось это в городе Златоуст, проинформировала региональная поисково-спасательная служба.

Специалист в четверг, 4 июля занимался техническим обслуживанием линии электропередачи в момент короткого замыкания. После разряда током высокого напряжения мужчина повис на страховочном ремне на высоте 10 метров.