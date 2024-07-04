Рабочий выжил после удара током в 6 киловольт

Электромонтер в Челябинской области выжил после удара током в шесть киловольт. Случилось это в городе Златоуст, проинформировала региональная поисково-спасательная служба.

Специалист в четверг, 4 июля занимался техническим обслуживанием линии электропередачи в момент короткого замыкания. После разряда током высокого напряжения мужчина повис на страховочном ремне на высоте 10 метров.

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Бригада экстренной службы отключила подачу электроэнергии на этом участке, после чего спасатели спустили пострадавшего с опоры линии электропередачи с помощью альпинистского снаряжения. После этого электромонтёра передали медикам скорой помощи.

Пострадавший получил серьезные ожоги. Уже на земле сознание вернулось к нему. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас он помещён в отделение реанимации городского стационара.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Челябинская ОбластьПострадавшиеЭлектричество

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