Рабочий выжил после удара током в 6 киловольт
Электромонтер в Челябинской области выжил после удара током в шесть киловольт. Случилось это в городе Златоуст, проинформировала региональная поисково-спасательная служба.
Специалист в четверг, 4 июля занимался техническим обслуживанием линии электропередачи в момент короткого замыкания. После разряда током высокого напряжения мужчина повис на страховочном ремне на высоте 10 метров.
Бригада экстренной службы отключила подачу электроэнергии на этом участке, после чего спасатели спустили пострадавшего с опоры линии электропередачи с помощью альпинистского снаряжения. После этого электромонтёра передали медикам скорой помощи.
Пострадавший получил серьезные ожоги. Уже на земле сознание вернулось к нему. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас он помещён в отделение реанимации городского стационара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru