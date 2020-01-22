В Перми по делу о гибели постояльцев хостела задержан сотрудник МЧС
В рамках уголовного дела о гибели пяти постояльцев мини-отеля в Перми задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, подчеркнув, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Исмакаева. Напомним, трагедия произошла в Перми 20 января. Из-за прорыва трубы с горячей водой затопило хостел, который располагался на цокольном этаже. В результате трагедии погибли пять человек, в том числе ребёнок. Шестеро пострадали.
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации после трагедии в одном из местных хостелов, где в результате прорыва трубы отопления смертельные ожоги получили пять человек.
Добавим, с связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.
Однако вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН завил, что проверки и налоги затрагивают только тех предпринимателей, которые и так соблюдают закон.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку