В Перми по делу о гибели постояльцев хостела задержан сотрудник МЧС

Потребительская корзина в России нуждается в пересмотре, - считает президент

Нынешняя корзина была утверждена в 2012-м

Диетолог: население в массе своей просто не может себе позволить правильное питание

Составить новую потребкорзину поручал еще в начале осени прошлого года тогдашний премьер Дмитрий Медведев