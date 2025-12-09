В Новосибирске загорелось здание педколледжа
Пожар возник в здании Новосибирского педагогического колледжа в Новосибирске. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания», - отметили в ведомстве.
В тушении задействовали высотную пожарную технику, на месте развернули штаб пожаротушения. Из здания была проведена эвакуация, по данным администрации, людей внутри колледжа нет.
Позже в МЧС уточнили, что из учреждения эвакуировали 670 учащихся, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в здании администрации подмосковной Каширы, напоминает Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru