В Пензенской области возбуждено уголовное дело из-за вбросов на выборах

Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело о фальсификации выборов членами избирательной участковой комиссии (УИК) в селе Бессоновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело подозреваемых во вбросах бюллетеней рассматривают по статье 142.1 УК РФ. 13 сентября 2020 года в Пензенской области прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. Следствие считает, что члены УИК сфальсифицировали итоги голосования «путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании».

«Обнулить фальсификацию» на выборах призвали лидеры новых партий

По итогам выборов в Пензенской области губернатором стал член «Единой России» Иван Белозерцев. В Госдуму прошел летчик-космонавт Александр Самокутяев, выдвинутый «Справедливой Россией».



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетВыборыФальсификацииИзбирательные Участки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры