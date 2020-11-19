В Пензенской области возбуждено уголовное дело из-за вбросов на выборах
Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело о фальсификации выборов членами избирательной участковой комиссии (УИК) в селе Бессоновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело подозреваемых во вбросах бюллетеней рассматривают по статье 142.1 УК РФ. 13 сентября 2020 года в Пензенской области прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. Следствие считает, что члены УИК сфальсифицировали итоги голосования «путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании».
По итогам выборов в Пензенской области губернатором стал член «Единой России» Иван Белозерцев. В Госдуму прошел летчик-космонавт Александр Самокутяев, выдвинутый «Справедливой Россией».
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