«Обнулить фальсификацию» на выборах призвали лидеры новых партий

Новые российские политические партии на предстоящих 11-13 сентября региональных выборах собираются бороться с фальсификацией. Этой теме в понедельник, 7 сентября, был посвящен круглый стол, прошедший в пресс-центре «Аргументы и Факты». В нем приняли участие лидеры политических объединений.

«Наша задача – не допустить фальсификации, надо с ними бороться на каждом участке, в каждой избирательной комиссии. У местных «царьков» сложилась система фальсификации, они к ней привыкли. Теперь расширили эту зону до трех дней и двух ночей. Но эта система круговой поруки может быть взломана. Нам в этом поможет закон, наша юридическая подготовка и ответственное отношение к делу и кооперация», - заявил инициатор дискуссии, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Нечаев сообщил, что «Новые люди» участвуют в 12 регионах, выборы проходят почти на 400 участках. Партия везде выставит по два наблюдателя, всего более 10 тысяч наблюдателей. Плюс подготовлен дополнительный резерв на случай «разных подвохов».

Серьезная подготовка наблюдателей, по словам лидера «Новых людей», должна оказать значительный эффект на честность предстоящих выборов.

«Мы провели больше 200 тренингов, онлайновых и офлайновых. Обучение шло три недели, выпустили 10 тысяч экземпляров обучающих пособий. В них пошаговые инструкции. Мы обучаем, как подсчитывать явку, разбираем спорные моменты. На всех участках мы проводим фото и видеосъемку. Больше опасность вбросов будет не днем, а ночью. Плюс будут проведены экзит-поллы - будем мерить, что говорят люди с тем, что потом будет в сумме по голосованию. Во время голосования будет работать единый колл-центр по нарушениям. Каждый регион мы «усилили» юристами», - сообщил политик.

В Ярославской и Курской областях пройдет электронное голосование. Вопросы к дистанционному волеизъявлению снимутся окончательно, когда права наблюдателей за электронным голосованием будут закреплены законодательно. К этому призвал лидер «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров.

«Мы большое внимание уделяем интернет-голосованию. Наши технические специалисты выступали в качестве наблюдателей на электронном голосовании по Конституции. В принципе можно сказать, что никакого заметного отторжения, опасения у людей нет, - отметил Макаров. - Критика относительно ненадежности такого голосования была отчасти со стороны людей, которые этим наблюдением занимаются».

Лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов поддержал участников круглого стола, отметив, что большой риск фальсификаций остается ночью, но здесь призвано помочь видеонаблюдение за сейф-пакетами.

«Обнулить фальсификацию» призвал в ходе дискуссии зампредседателя центрального совета партии «Российская партия пенсионеров» Андрей Широков.

«Тема фальсификаций должна быть обнулена в нашем обществе», - заявил он.

«Все-таки это некрасиво, что из года в год мы говорим о фальсификациях. Это просто безобразие! Мы должны сегодня обращаться от сообщества малых партий к председателям участковых избиркомов: товарищи, давайте не слышать того, кто пытается вами командовать, давайте честно смотреть на выборы, прекратите подкидывать бюллетени, давайте уходить от понятия «мертвых людей». Давайте выйдем в России на тот уровень, когда мы можем сказать, что избиркомы отработали на все 100 и то, что вы видите – это то, что вытащили из избирательных ящиков», - заключил Широков.

