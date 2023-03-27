В Пензенской области в автоаварии погибли четыре человека
На трассе Тамбов — Пенза в Сердобском районе Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей, сообщает в Telegram УГИБДД по региону.
ДТП произошло на 46-м км автомобильной дороги. Там столкнулись Toyota Land Cruiser, которой управлял водитель 1976 года рождения, и автомобиль Lada под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате водитель и три пассажира отечественного автомобиля — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения скончались на месте.
Водителя и пассажира Toyota госпитализировали.
Напомним, в Екатеринбурге в автоаварии со скорой пострадали четыре человека.
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