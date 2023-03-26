На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Троицком районе Челябинской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек

Авария произошла минувшей ночью. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли. Спасатели деблокировали жертв ДТП из легкового автомобиля. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии в ДТП погиб ребенок.

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ФОТО: РИА Новости
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