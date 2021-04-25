В Пензенской области правоохранители задержали замдиректора школы после отравления детей в бассейне

Заместитель директора ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области задержана в связи с отравлением детей в бассейне. Об этом информирует пресс-служба СКР в воскресенье.

Вслед за астраханцами хлором в бассейне отравились жители Башкирии

В настоящее время «выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения».

Накануне стало известно о том, что во время групповых занятий плаванием в бассейне парами хлора отравились дети. В больницы области госпитализированы 20 детей 2004-2013 годов рождения. Всего пострадал 21 ребенок.

По словам врио губернатора региона Олега Мельниченко, состояние здоровья детей стабильное, при положительной динамике у пациентов их могут начать выписывать с 26 апреля.

детей стабильное, угрозы для жизни нет.

Накануне в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове Пензенской области в связи с отравлением детей госпитализировали пострадавших детей. Из-за инцидента возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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ФОТО: pixabay.com
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