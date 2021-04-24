В Пензенской области 18 детей получили отравление в бассейне

В городе Нижнем Ломове в Пензенской области произошло массовое отравление детей в бассейне. По данным пресс-службе прокуратуры, пострадали 18 человек.

«Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отравления 18 детей в бассейне "Волна" в городе Нижнем Ломове"», - сообщает ведомство.

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Известно, что тренер, почувствовав резкий запах лора во время занятия с детьми, решил госпитализировать воспитанников в медицинский стационар.

Сообщается, что семеро детей доставлены в областной центр, двое из них - в тяжелом состоянии. Еще девять детей находятся в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

«Организована проверка оказания администрацией детского учреждения услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также проверка соответствия бассейна требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ход проверки лично контролирует прокурор Пензенской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиПензенская ОбластьОтравление
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