Вслед за астраханцами хлором в бассейне отравились жители Башкирии

А 7 декабря аналогичный инцидент произошел в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани. Там с симптомами отравления парами хлора в больницу были доставлены 32 человека, большинство из них - дети. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В МЧС, в свою очередь, отметили, что допустимая концентрация хлора в астраханском бассейне оказалась превышена почти в 25 раз, подчеркивает МИР 24.

Между тем, в детском саду в Иркутской области отравились 40 человек, среди которых 35 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Там отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное. У больных обнаружен сальмонеллез. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления могло стать нарушение при приготовлении куриных котлет. Работа детского сада временно приостановлена.