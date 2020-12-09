Вслед за астраханцами хлором в бассейне отравились жители Башкирии

Парами хлора во время занятия в бассейне в городе Учалы в Башкирии отравились шестнадцать детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Отмечается, что во время группового занятия его участники ощутили резкий запах хлора и недомогание. В итоге что в больницу были доставлены четыре ребенка, 12 детей отправили домой для амбулаторного лечения.

Число отравившихся парами хлора в бассейне в Астрахани увеличилось до 30

А 7 декабря аналогичный инцидент произошел в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани. Там с симптомами отравления парами хлора в больницу были доставлены 32 человека, большинство из них - дети. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В МЧС, в свою очередь, отметили, что допустимая концентрация хлора в астраханском бассейне оказалась превышена почти в 25 раз, подчеркивает МИР 24.

Между тем, в детском саду в Иркутской области отравились 40 человек, среди которых 35 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Там отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное. У больных обнаружен сальмонеллез. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления могло стать нарушение при приготовлении куриных котлет. Работа детского сада временно приостановлена.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ДетиБашкирияОтравление
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