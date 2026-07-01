В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи в Пензенской области. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко.

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По его словам, утром 1 июля на территории области был сбит БПЛА.

«Обломки... повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Последствия атаки устраняют службы экстренного реагирования.

Ранее в Тверской области обломки беспилотника упали на частный дом, в результате погибла женщина, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Пензенская ОбластьБеспилотники

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