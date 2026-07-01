В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП
1 июля 202607:19
Юлия Савченко
Обломки беспилотника повредили линии электропередачи в Пензенской области. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко.
По его словам, утром 1 июля на территории области был сбит БПЛА.
«Обломки... повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Последствия атаки устраняют службы экстренного реагирования.
Ранее в Тверской области обломки беспилотника упали на частный дом, в результате погибла женщина, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП
- Россиян обрадовали снижением цен на сливочное масло и молоко
- СМИ: Взрыв в Монако может привести к потере Украиной дальнейшей помощи ЕС
- Ситуацию не спасает: Растет стоимость поставляемого из Белоруссии в РФ бензина
- СМИ: Операторы могут заплатить за маркировку звонков 3 млрд рублей
- СМИ: Следователи склоняются к версии о причастности СБУ к взрыву в Монако
- В ФРГ призвали к прекращению бойкота нефти РФ ради поддержки экономики
- В ФРГ признали суперъяхту Dilbar не подпадающей под санкции ЕС
- Стало известно о росте зарплатных ожиданий россиян
- Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, разгромив шведов