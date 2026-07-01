Академик Бокерия призвал ради здоровья отказаться от мата
Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, президент общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия призвал россиян исключить из лексикона ненормативную лексику. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам академика, чаще всего люди используют бранные слова, когда злятся, находятся в плохом настроении и взвинченном состоянии. Как отметил Бокерия, «страшно сказать», что в такие моменты происходит с сосудами и артериальным давлением. По его мнению, важно учиться контролировать свои отрицательные эмоции и слова, пишет 360.ru.
«Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю», - поделился Бокерия.
Он добавил, что в любых ситуациях следует обижаться только на самого себя, «если что-то не удалось – не доработал, расслабился, проявил лень – сам виноват».
Ранее профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков заявил, что частое употребление матерных слов негативно сказывается на здоровье человека.
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