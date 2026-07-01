Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя
Медведя, который заплыл во Владивосток, отловили и отправили на осмотр в реабилитационный центр. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.
Ранее в соцсетях появилось видео с животным, снятое во Владивостоке в районе Эгершельд. Как сообщили власти, медведь переплыл через Амурский залив. Территорию, где произошел инцидент с животным, оцепили.
Как отметил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый, на Эгершельде был пойман гималайский медведь.
«Сейчас его повезем в реабилитационный центр, по результатам осмотра выпустим в лес», - указал чиновник.
Между тем Министерство экологии и природопользования Подмосковья предупредило о росте популяции бурого медведя в регионе, в последние годы все чаще фиксируют следы жизнедеятельности животных рядом с населенными пунктами, сообщает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя
- Академик Бокерия призвал ради здоровья отказаться от мата
- В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП
- Россиян обрадовали снижением цен на сливочное масло и молоко
- СМИ: Взрыв в Монако может привести к потере Украиной дальнейшей помощи ЕС
- Ситуацию не спасает: Растет стоимость поставляемого из Белоруссии в РФ бензина
- СМИ: Операторы могут заплатить за маркировку звонков 3 млрд рублей
- СМИ: Следователи склоняются к версии о причастности СБУ к взрыву в Монако
- В ФРГ призвали к прекращению бойкота нефти РФ ради поддержки экономики
- В ФРГ признали суперъяхту Dilbar не подпадающей под санкции ЕС