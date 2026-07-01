Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя

Ранее в соцсетях появилось видео с животным, снятое во Владивостоке в районе Эгершельд. Как сообщили власти, медведь переплыл через Амурский залив. Территорию, где произошел инцидент с животным, оцепили.

Как отметил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый, на Эгершельде был пойман гималайский медведь.

«Сейчас его повезем в реабилитационный центр, по результатам осмотра выпустим в лес», - указал чиновник.

Между тем Министерство экологии и природопользования Подмосковья предупредило о росте популяции бурого медведя в регионе, в последние годы все чаще фиксируют следы жизнедеятельности животных рядом с населенными пунктами, сообщает 360.ru.

