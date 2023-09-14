В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний из задержанного
Двум сотрудникам правоохранительных органов в Пензе предъявили обвинение в применении насилия в отношении задержанного, заявили в Следственном комитете.
В Telegram-канале ведомства говорится, что обвиняемые являются сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1. По данным СК, с целью получения признательных показаний они применили физическую силу в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
В данный момент полицейские находятся под стражей.
В Москве 31 августа задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Его подозревают в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru