В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний из задержанного

Двум сотрудникам правоохранительных органов в Пензе предъявили обвинение в применении насилия в отношении задержанного, заявили в Следственном комитете.

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В Telegram-канале ведомства говорится, что обвиняемые являются сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1. По данным СК, с целью получения признательных показаний они применили физическую силу в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

В данный момент полицейские находятся под стражей.

В Москве 31 августа задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Его подозревают в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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