В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний из задержанного

В Telegram-канале ведомства говорится, что обвиняемые являются сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1. По данным СК, с целью получения признательных показаний они применили физическую силу в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

В данный момент полицейские находятся под стражей.

В Москве 31 августа задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Его подозревают в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

