ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег
Сотрудники ФСБ и МВД задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в хищении средств для выполнения работ в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.
«Задержанный ... выполнял управленческие функции на ... предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, подозреваемый — гражданин России — организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции.
В конце июня по факту произошедшего возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства по делу.
Ранее ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru