ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег

Сотрудники ФСБ и МВД задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в хищении средств для выполнения работ в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

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«Задержанный ... выполнял управленческие функции на ... предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, подозреваемый — гражданин России — организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции.

В конце июня по факту произошедшего возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства по делу.

Ранее ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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