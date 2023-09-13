ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег

«Задержанный ... выполнял управленческие функции на ... предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, подозреваемый — гражданин России — организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции.

В конце июня по факту произошедшего возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства по делу.

Ранее ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы, пишет RT.

